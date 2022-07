1 Am Samstag vergangene Woche legte ein Oberleitungsschaden den Zugverkehr am und um den Stuttgarter Hauptbahnhof lahm. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Eine Woche ist es her, dass ein Oberleitungsschaden den S-Bahn- und Fernverkehr am Stuttgarter Hauptbahnhof lahmlegte. Ab diesem Samstag fahren nun fast alle S-Bahnen wieder im regulären Takt.















Für den S-Bahn-Verkehr gibt es an diesem Samstag eine gute Nachricht: Die S-Bahnen der Linien S 1, S 3, S 4, S 5, S 6 und S 60 verkehren im geplanten Umfang und im 15-Minuten-Takt. Seit dem vergangenen Wochenende hatte ein Oberleitungsschaden am Hauptbahnhof den Bahnverkehr vor allem im Fern- und Regionalnetz aus dem Takt gebracht. Auch die S-Bahnen konnten in den vergangenen Tagen nur im 30-Minuten-Takt verkehren. Nun also soll alles wieder normal rollen – fast jedenfalls.

Weitere Einschränkungen

Nach einer Mitteilung der DB Netz AG werden am Wochenende an den Haltestationen Stuttgart-Vaihingen und Rohr Gleise und Weichen erneuert. Dadurch verkehrt die Linie S 2 zwischen Schorndorf und Filderstadt weiterhin im 30-Minuten-Takt.

Und der 15-Minuten-Takt der Linie S 1, durch sogenannte Zwischentaktzüge ermöglicht, gilt nach dieser Mitteilung nur für den Streckenabschnitt zwischen Plochingen und Schwabstraße. Ansonsten gilt für die Gesamtlinie ein 30-Minuten-Takt. Die Linie S 3 verkehrt zwischen Backnang und Bad Cannstatt. Der Blick in elektronische Auskunftsmedien empfiehlt sich.