Stuttgarter Flughafen Schwäbische Beruhigung statt Chaos

Während andernorts Reisende Stunden zum Sommerferienbeginn lang in Warteschlangen ausharren und auf Twitter der Hashtag #Flugchaos trended, geht es am Stuttgart Airport bisher vergleichsweise gemütlich zu. Das soll laut der Geschäftsführung auch so bleiben. Die Nagelprobe gibt es in vier Wochen.