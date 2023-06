1 Die S-Bahnen aller Linien können am Hauptbahnhof aktuell nicht regulär fahren. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Um kurz vor Mitternacht ist in der Nacht zum Dienstag am Stuttgarter Hauptbahnhof eine Stellwerkstörung aufgetreten. Wie die S-Bahn Stuttgart über den Nachrichtendienst Twitter mitteilt, fallen deshalb auch am Morgen noch Bahnen aus, andere sind verspätet. Alle Linien sind von der Störung betroffen.

Den Angaben zufolge arbeiten Techniker bereits seit Stunden daran, das Problem zu lösen. Wie lange es noch dauern wird, bis der Bahnverkehr wieder normal laufen kann, ist aber noch nicht bekannt. Reisende werden gebeten, sich vor Fahrtantritt zur Verbindung zu informieren und auf Ansagen und Informationstafeln am Hauptbahnhof zu achten.

Zudem sollen in der Innenstadt alternative Verkehrsmittel genutzt werden, sofern dies möglich ist. Gegen 6.30 Uhr hält die Störung an, mehrere Linien werden oben über den Stuttgarter Hauptbahnhof umgeleitet. Andere fallen aus oder fahren in verändertem Takt. Weitere Informationen folgen.