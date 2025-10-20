Hauptbahnhof in Stuttgart: Männer greifen 30-Jährigen in Personentunnel an

1 Im Baustellentunnel am Hauptbahnhof in Stuttgart ist ein Mann bei einem Angriff verletzt worden (Archivbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein Mann wird von drei Jugendlichen am Hauptbahnhof in Stuttgart angegriffen dabei an Ellenbogen und Kopf verletzt. Die Täter kommen nicht weit.











Angriff im Personentunnel: Drei Jugendliche sollen einen 30-Jährigen am Hauptbahnhof in Stuttgart angegriffen und umzingelt haben. Nach Angaben der Polizei soll ein 18-Jähriger aus der Männergruppe das Opfer von hinten attackiert und umgeworfen haben. Der 30-Jährige sei dabei am Ellenbogen und am Kopf verletzt worden – habe aber auf medizinische Behandlung verzichtet.

Der Angriff soll sich bereits am Freitag gegen 23 Uhr im Personentunnel ereignet haben, der vom Eingang des Hauptbahnhofs durch die Baustelle zu den Gleisen führt. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Nachdem das Opfer auf den Boden gestoßen wurde, sollen ein 17- und ein 18-Jähriger den Weg versperrt haben.

Die Personenbeschreibung sei so präzise gewesen, dass Beamte der Landespolizei die drei Tatverdächtigen kurze Zeit später in einem Zug am Gleis 14 entdeckten. Die mutmaßlichen Täter wurden der Bundespolizei übergeben und durften wieder gehen, nachdem ihre Personalien aufgenommen wurden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung.