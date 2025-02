Hauber-Gruppe Nürtingen: Azubi bei Modelabel Luisa Cerano ist Bundesbeste – „Da ist ganz viel Talent da“

, aktualisiert am 22.02.2025 - 15:19 Uhr

1 Elsa Wenzel liebt die Arbeit als Modenäherin – und geht nun den nächsten Schritt. Foto: Ines Rudel

Die Nürtinger Hauber Gruppe (Kreis Esslingen) ist stolz auf ihren Spitzen-Azubi: Elsa Wenzel hat die Ausbildung zur Textil- und Modenäherin mit dem bundesweit besten Prüfungsergebnis abgeschlossen.











Eigentlich, sagt Elsa Wenzel lächelnd, wollte sie Naturwissenschaften studieren. Doch nach all dem Lernstress vor dem Abitur hatte sie erst einmal genug von grauer Theorie. „Ich wollte lieber etwas Praktisches machen.“ Also begann sie vor zwei Jahren eine Ausbildung zur Textil- und Modenäherin bei der Hauber Gruppe in Nürtingen – die sie unlängst als „Bundesbeste“ des Jahrgangs 2024 abschloss.