1 Laut Polizei geriet der Rollerfahrer auf die Gegenfahrbahn. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Ein 74 Jahre alter Rollerfahrer stirbt nach einem Unfall mit einem Auto auf einer Landstraße. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen.















Ein 74-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß bei Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis) gestorben. Der Mann war aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn der Landesstraße geraten und dort mit einem Auto zusammengeprallt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Autofahrer konnte laut Polizei nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Noch an der Unfallstelle erlag der 74-Jährige am Mittwoch seinen schweren Verletzungen.