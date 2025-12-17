Hasenmühle auf dem Weihnachtsmarkt: Diese Tassen hat halb Stuttgart daheim

1 Die Namenstassen sind ihr Verkaufsschlager: Tilman Blezinger und Marei Tomsu-Blezinger vor ihrem Stand auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Seit mehr als 50 Jahren kann man auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt ihre Namenstassen kaufen: Die Blezingers von der Hasenmühle in Weinsberg sind am Schillerplatz eine Institution.











Gleich die erste Kundin kommt mit einem Sonderwunsch. Die Schweizerin möchte eine Namenstasse, aber der gewünschte Vorname ist beim Hasenmühle-Stand nicht vorrätig. „Wann müsst Ihr los?“, fragt Marei Tomsu-Blezinger. Am Nachmittag wollen die Weihnachtsmarktbesucherinnen die Heimreise antreten. „Kein Problem“, sagt die 54-Jährige, „das kriegen wir hin.“