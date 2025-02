Harte Zeiten für Mercedes: Zetsche oder Källenius: Wer hat die bessere Strategie für Mercedes?

Trumpf-Chefin zu möglichem Rüstungsprojekt „Maßgeblich bleibt, dass Trumpf-Technologie nicht als Waffe gegen Menschen eingesetzt wird“

In einer Mitteilung an die Belegschaft bekräftigt Nicola Leibinger-Kammüller, dass Gesellschafter und Vorstand ihre Haltung überdenken. Trumpf beteiligt sich aufgrund seiner christlichen Grundhaltung bisher nicht an Rüstungsprojekten.