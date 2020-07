21 Harry Potter (Mitte), Hermine Granger und Ron Weasley – die Schauspieler Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint sind auf immer mit ihren Charakteren verbunden. Foto: AP

Harry-Potter-Enthusiasten haben es ausgerechnet: Der Zauberschüler kam am 31. Juli 1980 zur Welt. Grund genug für einen Blick zurück.

Berlin - Fans haben aus den in den Büchern versteckten Hinweisen genau errechnet: Harry Potter wurde am 31. Juli 1980 geboren, er wird in diesem Jahr also 40 Jahre alt. Seine Erfinderin Joanne K. Rowling ist auf den Tag genau 15 Jahre älter.

Mit mehr als 500 Millionen verkauften Exemplaren zählt die Harry-Potter-Serie zu den erfolgreichsten Büchern der Welt. Der erste Band – „Harry Potter and the Philosopher’s Stone“ - war 1997 vom englischen Verlagshaus Bloomsbury noch mit einer Auflage von 500 Stück gestartet worden. Erst ein gutes Jahr später, im Juli 1998, erschien das Buch im Carlsen-Verlag auf Deutsch: „Harry Potter und der Stein der Weisen“.

Harry Potter gibt es auf Latein und Alt-Griechisch

Innerhalb weniger Jahre wurde die von der Britin Joanne K. Rowling erdachte Saga um den Kampf eines Zaubererjungen mit dunklen Mächten zu einem weltumspannenden Phänomen. Kinder und Jugendliche, aber auch viele Erwachsene haben die sieben Romane in mehr als 80 Sprachen verschlungen.

Ab 2001 wurde aus dem Buch- auch ein weltweiter Kinoerfolg. Nach Angaben des Branchendienstes Box Office Mojo spielten die insgesamt acht Filme zusammen mehr als 7,7 Milliarden US-Dollar ein.

Die magische Parallelwelt, die J.K. Rowling zunächst in den Köpfen ihrer Leser entstehen ließ, wurde auf der Leinwand für alle sichtbar: Das Internat Hogwarts, wo Harry zusammen mit seinen engsten Freunden Hermine Granger und Ron Weasley zum Zauberer ausgebildet wird, die Quidditch-Turniere, bei denen Schüler auf Besen reitend um den „goldenen Schnatz“ kämpften, die Lehrerschar um dem Schulleiter Albus Dumbledore und natürlich der mysteriöse Lord Voldemort, der Harry nach dem Leben trachtet.

Von den Kinderstars, die Harry, Hermine, Ron und Co. zum Leben erweckten, haben die meisten Hogwarts hinter sich lassen können: Daniel Radcliffe und Emma Watson haben inzwischen internationale Filmkarrieren gemacht, die meisten ihrer Co-Stars sind zumindest im Fernsehen als Schauspieler erfolgreich.

