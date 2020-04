Vor Kurzem fand die 128. ordentliche Hauptversammlung des Sängerkranzes in der Sängerkranz-Gaststätte statt. Nach dem Chor „seid willkommen liebe Gäste“ konnte der Erste Vorsitzende Reinhard Köble die zahlreichen Ehrenmitglieder und Mitglieder begrüßen und zum ersten Mal auch deren Ehefrauen. Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte die Versammlung mit dem Chor „Stumm schläft der Sänger“ an die verstorbenen Ehrenmitglieder Heinz Köble und Emil Köble.

In seinem Bericht beschränkte sich der Vorsitzende Reinhard Köble auf die Höhepunkte des vergangenen Jahres und Schriftführer Günther Lampe verlas den detaillierten Jahresbericht. Der vom Kassier Manfred Mangold junior vorgetragene Kassenbericht ließ erkennen, dass der Verein auf einer soliden finanziellen Basis steht, sodaß die von den Kassenprüfern Wolfgang Bocher und Achim Jaumann empfohlene Entlastung reine Formsache war. Sie wurde, auch für den Gesamtausschuss, einstimmig per Handzeichen erteilt. Die anstehenden Wahlen brachten keine Veränderungen. Es wurde turnus- und satzungsgemäß der Erste Vorsitzende gewählt. Mit überwältigender Mehrheit wurde Reinhard Köble in seinem Amt bestätigt. Die Wahl des Wirtschaftsführers, Jochen Kenner, des Festordners, Wolfgang Munk und des Vertreters der Passiven, Frank Bocher erfolgte einstimmig per Akklamation für weitere zwei Jahre. Für das Amt der Kassenprüfer wählte die Versammlung Wolfgang Bocher und Achim Jaumann, ebenfalls einstimmig.

Nachdem keine Anträge vorlagen, konnte mit dem Lied „Signore delle cime“ zu den Ehrungen übergeleitet werden, die vom zwischenzeitlich eingetroffenen Präsidenten des Chorverband Karl-Pfaff Dr. Udo Goldmann vorgenommen wurden. Aufgrund seiner 30-jährigen aktiven Mitgliedschaft wurde Wolfgang Bocher mit der Urkunde und der Ehrennadel des Chorverbandes Karl-Pfaff geehrt. Reinhard Köble wurde für 40-jährige aktive Mitgliedschaft - davon lange Jahre als Erster Vorsitzender des Vereins - geehrt und bekam eine Urkunde des Deutschen Sängerbundes überreicht. In seiner Laudatio bedankte sich Dr. Goldmann bei Beiden herzlich für die lange Treue zur Sängerbewegung und zum Verein. Der Zweite Vorsitzende Michael Besemer schloss sich den Glückwünschen an und ernannte Reinhard Köble zum Ehrenmitglied des Vereins.

Nach den Punkten Jahresprogramm 2017 und Verschiedenes konnte der 1. Vorsitzende den offiziellen Teil der konstruktiven und harmonisch verlaufenden Hauptversammlung beschließen. Im geselligen Teil des Abends wurde unter anderem ein Video vom Sommerfest 1964 gezeigt. Die Lieder „Still ruht der See“ und „Irgendwo auf der Welt“ bildeten den Abschluss des harmonischen Abends.