Harald Glööckler mit seinem Mann Dieter Schroth (links) und ihrem Hund Billy King am „Château Pompöös" in Neustadt an der Weinstraße.

Ein „Ehe-Aus“, über das etliche Blätter schrieben, habe es nie gegeben: Harald Glööckler und Dieter Schroth sagen, dass ihre Krise sie „noch mehr zusammengeschweißt hat“. Bei seiner Geburtsparty verrät der Modedesigner seine Pläne für New York und Wien.















Die Geburtstagstorte ist vierstöckig, vor der Zwölf-Zimmer-Villa bäumt sich ein Pegasus mit goldenen Flügel von seinem weißen Sockel auf, der Rasen ist englisch getrimmt, die Büsche tragen, akkurat geschnitten, Façon: Wer sich im Garten des „Châteaus Pompöös“ in Neustadt umschaut, versteht sofort, warum Harald Glööckler, der hier seit 2015 mit seinem Mann Dieter Schroth lebt, diesen schönen Flecken als „Garten Eden“ rühmt.

Die Weinstraßenromantik ist schön, sagt der Modedesigner, aber zu viel Provinz auf Dauer für seine Mode und seine Geschäfte nicht gut. Das Dschungelcamp hat dem Modelabel Pompöös zu einem Riesenboom verholfen, weshalb Glööckler die Entscheidung nicht bereut, bei RTL nach Jahren der Absagen in der Pandemie doch unterschrieben zu haben. Wer den Designer buchen will, zahlt mittlerweile 30.000 Euro – pro Tag! Der Arbeit wegen lebt er oft in seiner Zweitwohnung in Berlin. An diesem Tag aber feiert er mit etwa 50 Gästen in seinem Paradies in der Pfalz unterm strahlend blauen Himmel eine Geburtstagsparty, wie sie ein Sonnenkönig kaum schöner feiern könnte.

„In unserem Alter feiert man nur noch 30 plus“

Wie alt er wird? Jetzt sei er in einem Alter, sagt er, „da feiert man nur noch 30 plus“. Vor allem die Freundinnen um den 57-Jährigen herum applaudieren. Auch aus Stuttgart sind seine Gäste angereist, etwa die Werbefotografin Rita Thea, die Modeschulen-Chefin Brigitte Kehrer sowie Wirtin und Stadträtin Laura Halding-Hoppenheit, die, wie Glööckler dem Fernsehteam von RTL erklärt, „seit über 40 Jahren einen Gay-Club betreibt“ – dort hat er seine ersten Schritte auf dem Weg zum stolzen, schwulen Mann gemacht.

Mit Dieter Schroth zählte er früher zu den Stammgästen von Lauras Kings Club in Stuttgart. Seit 1987 sind die beiden ein Paar. Für Schroth waren die 35 gemeinsamen Jahre „eine geile Zeit“. Nicht eine Minute wolle er davon missen, „auch die nicht so leichten, die bestimmt jeder von uns schon erlebt hat“. Was er nach dem Dschungelcamp über sich und seinem Mann gelesen hat, war oft harter Tobak. Vor dem Haus standen immer wieder Reporter und klingelten – aufgemacht hat er nie. Ihre Ehekrise, sagt Dieter Schroth, der nun weißen Bart trägt und für den neuen Look viel Lob hört, „hat uns noch mehr zusammengeschweißt“.

Wer hat das Boulevardblatt informiert, dass der Speditionswagen kommt?

Einen Verdacht hegt der 73-Jährige, warum der Fotograf eines Boulevardblatts just zu dem Zeitpunkt auf der Straße stand, als der Speditionswagen vorfuhr, um einige Dinge von Harald Glööckler zu seinem Zweitwohnsitz nach Berlin zu transportieren. „Die Info kann die Zeitung nur von der Speditionsfirma bekommen haben“, sagt Schroth. Doch er weiß auch genau, dass selbst falsche Berichte – nein, sein Mann habe nicht für immer ausziehen wollen – , PR sind. Wenn der Designer unterwegs ist, kümmert sich eine Haushälterin um Schroth, versorgt ihn mit Essen und Medikamenten, und auch seine Kinder sowie die Enkel, die in der Pfalz leben, kommen oft.

Bei seiner Geburtstagsparty genießt es Harald Glööckler sichtlich, endlich nach der langen Pandemiepause wieder Leute zum Feiern einladen zu können. Er spricht über seine Pläne: Zwei Metropolen sind seine nächsten großen Ziele. In New York wird er in einer Galerie seine Bilder ausstellen, und für Wien bereitet er eine Modeshow mit sogenannten „Best Agers“ vor, als mit Models, die „30 plus“ sind – und 30 plus geht bis hoch zur 100. Am Herzen liegt ihm als Tierfreund die RTL-Sendung „Unser neues tierisches Zuhause“, die er moderiert.

Was zu den größten Wünschen von Dieter Schroth gehört

Während der Modedesigner hin- und herläuft, um mit all seinen Gästen zu sprechen und keinen zu vergessen, während Wirtin Laura Halding-Hoppenheit Karten legt für Glööcklers Personaltrainer David Münch, während Manuel Flickinger, der Dritte beim Dschungelcamp 2022, als halbnackter Engel die Flügel spreizt und auf seine Plastik-Kakerlaken zeigt, die er als Kette auf dem freien Oberkörper trägt, wuselt Billy King unermüdlich auf dem englischen Rasen umher. Das Hundchen sucht besonders die Nähe zu den beiden Herrchen. Billy King ist ein Papillon. Die Rasse heißt so, weil die Ohren einem Schmetterling ähneln.

Dieter Schroth, der jeden Morgen in dem auf 35 Grad aufgewärmten Pool im „Park Pompöös“ schwimmt, wie er sagt, verrät schließlich, was zu seinen größten Wünschen gehört. Ach, wär’ das schön, sagt er, würde Pompöös nach über drei Jahrzehnten wieder eine Mode-Gala in Stuttgart in der Alten Reithalle feiern!