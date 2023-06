1 Nicht nur Schokoliebhaber kommen auf ihre Kosten bei der großen Sortenvielfalt. Foto: Julia Theermann

In den Mercaden gibt es einen neuen Verkaufsstand für Donuts: „Happy Donazz“. Der Gründer erzählt, wie er zusammen mit seiner Frau in jahrelanger Tüftelei ein Geheimrezept für den fluffigen Teig entwickelt hat.















Es gibt sie in vielen Farben, aber nur in einer Form: die bunten Kringel von „Happy Donazz“, die seit Kurzem an einem kleinen Stand in den Mercaden verkauft werden. Die Glasuren reichen von blau mit Glitzerperlen über schokobraun mit bunten Streuseln, rosa Erdbeerschokolade oder grünen Pistazienstreuseln bis hin zu blau gefärbten Kokosflocken, die mit zwei Augen und Keksmund als Krümelmonster daherkommen. Verkaufsschlager ist laut Happy-Donazz-Gründer Izzet Haydin aber der „Black Sensation“, eine wahre Schoko-Bombe: mit belgischer Schokolade gefüllt, mit heller und dunkler Schokolade glasiert und mit Schokoflocken garniert. 36 Sorten – teils gefüllt, teils ungefüllt – gibt es insgesamt.