Hans-Ulrich Becker inszeniert in Esslingen

1 An der Esslinger Landesbühne inszeniert Hans-Ulrich Becker zurzeit wieder. Foto: Roberto Bulgrin

Immer wieder inszeniert Hans-Ulrich Becker an der Landesbühne in Esslingen. Dem Regieprofessor aus Frankfurt liegen aber auch internationale Projekte am Herzen.















Esslingen - Internationale Netzwerke knüpft der Regisseur und Professor Hans-Ulrich Becker derzeit mit seinem Teatre Blau. Mit Kunstschaffenden aus Deutschland, Chile, und Syrien lotet der Künstler da Perspektiven eines politischen Theaters aus. Die Zerstörung der Umwelt und der Klimawandel – das sind Themen, die den 65-Jährigen umtreiben. Derzeit inszeniert Becker an der Württembergischen Landesbühne Esslingen (WLB) Jean-Michel Räbers Stück „Gehen oder der zweite April“. In dem Stück, das am 11. Februar Premiere feiert, geht es um ein Ehepaar, das nach 50 erfüllten Jahren den gemeinsamen Suizid plant.