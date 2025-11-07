Hans Sigl liest in Stuttgart: So denkt der „Bergdoktor“ über Weihnachten – und Schoko-Nikoläuse im Oktober
1
Merchandising zu Weihnachten sieht Hans Sigl kritisch. Mitte Dezember liest und singt er in Stuttgart. Foto: Fotowunder

Hans Sigl, der im ZDF den „Bergdoktor“ spielt, kommt am 15. Dezember mit seinem Leseabend „Weiße Weihnacht“ in die Liederhalle. Im Interview kritisiert er die Industrie zum Fest.

Gerade dreht der Schauspieler Hans Sigl noch die 19. Staffel der ZDF-Erfolgsserie „Der Bergdoktor“. Wenn er damit fertig ist, geht er auf eine vorweihnachtliche Lesetournee, die ihn auch in den Hegelsaal der Stuttgarter Liederhalle führen wird. Schoko-Nikoläuse ab Anfang Oktober hält er für den Ausweis einer „gezüchteten Maschinerie“ rund um Weihnachten. Der will er mit Humor begegnen – und gleichzeitig weiterhin den „Bergdoktor“ verkörpern.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.