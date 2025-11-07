Hans Sigl liest in Stuttgart: So denkt der „Bergdoktor“ über Weihnachten – und Schoko-Nikoläuse im Oktober

So denkt der „Bergdoktor“ über Weihnachten – und Schoko-Nikoläuse im Oktober

1 Merchandising zu Weihnachten sieht Hans Sigl kritisch. Mitte Dezember liest und singt er in Stuttgart. Foto: Fotowunder

Hans Sigl, der im ZDF den „Bergdoktor“ spielt, kommt am 15. Dezember mit seinem Leseabend „Weiße Weihnacht“ in die Liederhalle. Im Interview kritisiert er die Industrie zum Fest.











Gerade dreht der Schauspieler Hans Sigl noch die 19. Staffel der ZDF-Erfolgsserie „Der Bergdoktor“. Wenn er damit fertig ist, geht er auf eine vorweihnachtliche Lesetournee, die ihn auch in den Hegelsaal der Stuttgarter Liederhalle führen wird. Schoko-Nikoläuse ab Anfang Oktober hält er für den Ausweis einer „gezüchteten Maschinerie“ rund um Weihnachten. Der will er mit Humor begegnen – und gleichzeitig weiterhin den „Bergdoktor“ verkörpern.