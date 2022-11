1 Hans-Joachim Klein lebte 23 Jahre auf der Flucht. Foto: dpa/Arne Dedert

Der deutsche Terrorist war Mitglied der linksextremistischen Gruppe Revolutionäre Zelle. Nun ist der 74-Jährige in Frankreich gestorben.















Link kopiert

Der ehemalige Links-Terrorist Hans-Joachim Klein ist tot. Klein sei in Frankreich gestorben und in seinem langjährigen Wohnort Sainte-Honorine-la-Guillaume am Montag beigesetzt worden, teilte der Bürgermeister der Ortschaft in der Normandie mit. Klein starb am 9. November im Alter von 74 Jahren.

Klein war unter Anführung des Terroristen „Carlos“ 1975 an dem tödlichen Anschlag auf die Wiener Opec-Konferenz beteiligt. Später kehrte er dem Terrorismus aber den Rücken. Nach 23 Jahren Flucht wurde er 1998 in Frankreich festgenommen. 2001 wurde er für den Wiener Anschlag der Terrorgruppe „Revolutionäre Zellen“ zu neun Jahren Haft verurteilt und Ende 2003 begnadigt.