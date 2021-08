Was auf den neuen Baubürgermeister zukommt

Hans-Georg Sigel startet in Esslingen

Am Montag hat der neue Baudezernent Hans-Georg Sigel seinen ersten Arbeitstag. Auf ihn warten zahlreiche Herausforderungen. Und das in einem hochpolitisierten Umfeld und in finanziell schwierigen Zeiten.

Esslingen - Erster Akt des Generationenwechsels im Esslinger Rathaus: Bevor der neue Oberbürgermeister Matthias Klopfer (53, SPD) im November Jürgen Zieger (66, SPD) ablöst, nimmt Hans-Georg Sigel (41) auf dem Stuhl des langjährigen Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht (71, Freie Wähler) Platz. Kein Sessel, auf dem man es sich sonderlich bequem machen könnte. Das umstrittene Baustellenmanagement, eine unglückliche Informationspolitik, drängende, aber teils heftig umstrittene Zukunftsthemen in Sachen Klimaschutz, Verkehrspolitik und Wohnungsbau: Der ehemalige Stadtbaumeister der 19 000-Einwohner-Stadt Nördlingen hat mit seinem neuen Job im mehr als vier Mal so großen Esslingen auch viele Herausforderungen übernommen. Er muss Wogen glätten, aber auch manches aufräumen. Er muss Begonnenes fortführen, aber auch eigene Akzente setzten. Es gibt viele Wünsche – aber nur begrenzte Budgets. Was kommt alles auf ihn zu?