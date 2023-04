Resolute 90-Jährige vertreibt drei Trickdiebe in kurzer Zeit

Nicht mit ihr! Eine resolute 90 Jahre alte Seniorin hat innerhalb von nur 30 Minuten drei unterschiedliche Attacken von Trickdieben abgewehrt. Das berichtet die die Polizei in Hannover am Mittwoch.

Im ersten Fall habe ein Mann die Frau auf dem Heimweg angesprochen, behauptet, sie zu kennen, und vorgeschlagen, gemeinsam zu ihrer Wohnung zu gehen. Die Seniorin habe aber vehement abgelehnt und dem Mann klar gemacht, dass sie ihn nicht kenne.

Fragen entlarven Betrüger

Kurz danach sei sie im Hausflur von einer Frau angesprochen worden, die sich als neue Nachbarin ausgegeben habe. Die 90-Jährige habe gezielte Fragen zum angeblichen Neueinzug gestellt und nur zögerliche Antworten bekommen, weshalb ihr klar geworden sei, dass es auch in diesem Fall eine Betrugsmasche war. Das Drängen der Frau, in die Wohnung gelassen zu werden, habe die Seniorin so abgewehrt.

Unmittelbar danach sei ein Mann erschienen, den die Seniorin kurz zuvor noch bei der Frau gesehen hatte. Dieser habe behauptet, dass es einen Wasserbruch gab und die Frau aufgefordert, im Keller ihr Wasser abzustellen. Erneut habe sich die 90-Jährige geweigert und stattdessen ihr Handy aus der Tasche gezogen und angefangen, die Polizei anzurufen. Der Mann und die Frau seien daraufhin geflohen.