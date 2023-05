Partnersuche Schadet Gleichberechtigung dem Erfolg beim Dating?

Viele Menschen sind Single – und unglücklich. Findige Dating-Coaches haben dafür Gründe ausgemacht: die „Gleichmachung“ der Geschlechter. Sie plädieren für eine Rückkehr in die „natürliche Energie“ von Mann und Frau. Was ist dran an dieser Theorie? Ein Essay.