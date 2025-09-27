Hannah-Arendt-Buch: Kretschmann glaubt an ein Wunder, und Habeck erklärt es

Kretschmann glaubt an ein Wunder, und Habeck erklärt es

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann liest aus seinem Hannah-Arendt-Buch, und Ex-Vizekanzler Robert Habeck hält ihm das Mikrofon. Foto: Julian Rettig

Der Ministerpräsident hat ein Buch über seine Lieblingsphilosophin Hannah Arendt geschrieben. Gemeinsam mit Ex-Vizekanzler Robert Habeck stellte er es am Freitagabend in Stuttgart vor.











Das ging gerade noch gut. „Das Wunder ist schon passiert“, ruft Winfried Kretschmann in den proppenvollen Saal des Stuttgarter Hospitalhofs – von dieser Erkenntnis selbst überrascht. Die Zuhörer lachen befreit. Diese glückliche Wendung war nicht mehr zu erwarten gewesen. Der Ministerpräsident und sein politischer Weggefährte Robert Habeck sind bekannt dafür, mit ihren Gegenwartsanalysen mühelos jedes Publikum in eine mittelgradige Depression reden zu können. Das wundert nicht, denn jeder Tag des Regierens bringt neue Sorgen, wer wüsste das besser als Kretschmann.