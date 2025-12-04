Handwerk im Kreis Esslingen: Handwerk im Fokus – eine neue Chance für Arbeitssuchende
1
Bei der Premiere von „Handwerk erleben“ herrscht viel Betrieb im Esslinger Jobcenter. Foto: kd

Klein aber fein – fünf Betriebe stellen sich auf der „Handwerk erleben“-Messe im Esslinger Jobcenter vor. Die Resonanz bei der Premiere ist durchweg positiv.

Menschen und Arbeit zusammenbringen – keine leichte Aufgabe. Mit ihren seit Anfang 2024 regelmäßig stattfindenden Bewerbertagen, etwa 50 pro Jahr unterteilt in die Branchen Handwerk, Handel, Logistik und Mobilität, hat das Jobcenter Esslingen bereits eine wichtige Lücke gefüllt. Rund 50 Arbeitsstellen werden so pro Jahr vermittelt, bestätigte Jobcenter-Geschäftsführerin Astrid Mast stolz. Dabei stellt sich jeweils ein Unternehmen den vom Jobcenter ausgewählten Kandidaten vor, die im Anschluss direkt miteinander ins Gespräch kommen können. Die Jobcenter-Klienten werden vorher gebrieft und haben im Idealfall gleich ihren Lebenslauf in der Tasche.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.