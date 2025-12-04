Handwerk im Kreis Esslingen: Handwerk im Fokus – eine neue Chance für Arbeitssuchende

Handwerk im Fokus – eine neue Chance für Arbeitssuchende

1 Bei der Premiere von „Handwerk erleben“ herrscht viel Betrieb im Esslinger Jobcenter. Foto: kd

Klein aber fein – fünf Betriebe stellen sich auf der „Handwerk erleben"-Messe im Esslinger Jobcenter vor. Die Resonanz bei der Premiere ist durchweg positiv.











Menschen und Arbeit zusammenbringen – keine leichte Aufgabe. Mit ihren seit Anfang 2024 regelmäßig stattfindenden Bewerbertagen, etwa 50 pro Jahr unterteilt in die Branchen Handwerk, Handel, Logistik und Mobilität, hat das Jobcenter Esslingen bereits eine wichtige Lücke gefüllt. Rund 50 Arbeitsstellen werden so pro Jahr vermittelt, bestätigte Jobcenter-Geschäftsführerin Astrid Mast stolz. Dabei stellt sich jeweils ein Unternehmen den vom Jobcenter ausgewählten Kandidaten vor, die im Anschluss direkt miteinander ins Gespräch kommen können. Die Jobcenter-Klienten werden vorher gebrieft und haben im Idealfall gleich ihren Lebenslauf in der Tasche.