Handgranatenwurf Altbach: Mysteriöse Messerstecherei

1 Messerstecherei im Januar 2023 in Göppingen: Mauer des Schweigens Foto: Gottfried Czepluch/imago-images

Im Januar 2023 wird in Göppingen an einer Tankstelle ein Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Den Täter findet die Polizei im Spätsommer, er gesteht die Bluttat. Über die Hintergründe der Tat jedoch schweigen alle Beteiligten eisern.











Der Fall, mit dem sich die drei Berufs- und beiden Laienrichterinnen und -richter der 19. Großen Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts beschäftigen, ist verzwickt: Am 29. Januar 2023 trafen in der Bar „Noname“ am Göppinger Bahnhof drei Männer aufeinander. Gegen 21.30 Uhr verließen sie die Bar, stiegen in einen schwarzen Polo und fuhren ins Industriegebiet. Nahe einem Baumarkt sei man ausgestiegen. Das Opfer wurde geschlagen. Dann wurde ihm mit einem Messer zwischen Daumen und Zeigefinger in die linke Hand gestochen. Der Verletzte floh. Etwa 300 Meter, über eine Wiese und die stark befahrene Heininger Straße auf die Rückseite einer Tankstelle. Verfolgt vom Messerstecher.