Handgranatenangriff in Altbach: Friedhof-Anschlag: Was die Polizei lieber nicht sagt

1 Spurensuche auf dem Altbacher Friedhof nach dem Anschlag am 9. Juni – am Donnerstag beginnt der erste Prozess. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Sechs Monate nach dem Angriff auf eine Trauergemeinde auf dem Friedhof Altbach beginnt am Donnerstag beim Stuttgarter Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter. Dazu gibt es neue brisante Details.











Der Anschlag gilt als erschütternder Höhepunkt der bewaffneten Auseinandersetzung zweier multiethnischer Gangster-Rapper-Gruppierungen in der Region Stuttgart: Am 9. Juni wurde auf dem Friedhof von Altbach (Kreis Esslingen) eine Handgranate auf eine Trauergemeinde geworfen, die großteils aus Mitgliedern einer der Cliquen bestand. An diesem Donnerstag beginnt unter hohen Sicherheitsvorkehrungen in Stammheim ein erster Prozess vor der 19. Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts. Einem 23-Jährigen iranischer Herkunft wird versuchter Mord an mindestens 15 Menschen vorgeworfen. Derweil ist dieser Prozess nicht die einzige Aufarbeitung der Ereignisse – auch die Polizei steht beim Staatsanwalt im Fokus.