Handgranaten-Angriff in Altbach: Mit durchgeladener Waffe im Hosenbund zur Polizei

Handgranaten-Angriff in Altbach

1 Im Juni wurde eine Gruppe attackiert, die nach Altbach zu einer Beerdigung gekommen war. Foto: dpa/Christoph Schmidt (Archiv)

Im Prozess gegen die mutmaßlichen Schläger von Altbach geht es auch um illegalen Waffenbesitz. Wie findet die Polizei die Waffen bei den Beteiligten?











Wie sind die jungen Männer drauf, die das Landeskriminalamt etwas gestelzt als „multiethnische Gruppierung“ bezeichnet? Seit knapp zwei Jahren halten sie mit Gewalttaten die Region in Atem. Der aktuelle Prozess gegen fünf Männer, die den Friedhofattentäter von Altbach brutal zusammengeschlagen haben sollen, gibt Einblicke. Selbstbewusst, grinsend und mit einschlägigem Gruß – mit der flachen Hand zweimal auf die Brust überm Herz klopfen, dann winken, das geht auch mit Handschellen – betreten sie den Saal. In den Zuschauerreihen ein großes Hallo: Grüße, Späße und Tränen von den Mädchen, die den Jungs nahestehen, all das geschieht zu Beginn des zweiten Verhandlungstages.