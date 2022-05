Kreis Esslingen: Zeugenaufruf Nürtinger Ochsenbrunnen beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte den Ochsenbrunnen in Nürtingen (Kreis Esslingen) beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Schillerplatzes gemacht haben.