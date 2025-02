Handfester Streit im Zug: Eine Unbeteiligte wird im Zug zwischen Esslingen und Stuttgart verletzt

1 Die Bundespolizei sucht nach zwei Streithähnen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Zwei Männer haben sich am Samstag in einem Zug zwischen Esslingen und Stuttgart gezofft. Dabei wurde eine 66-jährige Frau verletzt.











Am vergangenen Samstag haben sich zwei bislang unbekannte Männer in einem Zug, der von Esslingen nach Stuttgart fuhr, heftig gestritten. Dabei wurde eine unbeteiligte 66 Jahre alte Reisende verletzt. Laut der zuständigen Bundespolizei hatte sich der Vorfall gegen 14.45 Uhr, kurz nach dem Halt am Esslinger Bahnhof, ereignet.

Verbaler Streit mündet in körperliche Auseinandersetzung

Dort soll die 66-jährige Frau in den Zug nach Stuttgart gestiegen sein und in der Nähe der Tür Platz genommen haben. Dabei bemerkte sie einen etwa 1,80 Meter großen und hageren Mann, der im Eingangsbereich stand und an der noch offenen Tür wohl eine Zigarette rauchte. Der zweite Unbekannte soll ihn aufgefordert haben, dies zu unterlassen, weshalb es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen sein soll, der in eine körperliche Auseinandersetzung mündete.

Dabei soll einer der Streithähne mehrfach auf die 66-Jährige gefallen sein, wobei die Frau leichte Verletzungen erlitt. Andere Reisende trennten die Männer voneinander und alarmierten die Bundespolizei. Noch ehe die Einsatzkräfte vor Ort waren, stiegen die beiden Männer am Bahnhof Bad Cannstatt aus und entfernten sich unerkannt. Die Bundespolizei (Telefon: 07 11/87 03 50) bittet um Hinweise.