Handel und Gastronomie in Esslingen: Erdbeerfest in der Küferstraße mit neuen Aktionen

1 Erdbeeren, nicht nur für den Verzehr, prägen wieder die Küferstraße. Foto: Ines Rudel

Zum 27. Mal findet an diesem Samstag, 8. Juni, das Esslinger Erdbeerfest statt. Die Händler und Dienstleister kündigen zudem weitere Aktionen in den kommenden Monaten an, die die Kundschaft in die Küferstraße bringen soll.











Leuchtend rote Erdbeeren aus Holz zieren bereits die Esslinger Küferstraße und kündigen an, was an diesem Samstag, 8. Juni, geplant ist: Dann steigt von 10 bis 18 Uhr wieder das Erdbeerfest, eine Veranstaltung der ansässigen Händler und Geschäftsleute sowie weiteren Partnern mit Unterhaltungsprogramm, gastronomischem Angebot und geöffneten Geschäften. „Nur da zu sitzen und zu warten, dass die Leute kommen, das funktioniert eben nicht“, sagt Carolin Ziefle. Die Co-Geschäftsführerin des Modegeschäfts Schmachtfetzen und ihre Nachbarn in der Esslinger Küferstraße wollen darum mit allerlei Aktionen die Kundschaft anlocken.