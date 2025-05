1 Trump droht der EU mit Zöllen. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Washington - US-Präsident Donald Trump stellt Strafzölle in Höhe von 50 Prozent auf Produkte aus der Europäischen Union in Aussicht. Diese sollten am 1. Juni in Kraft treten, schrieb der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social.