Twitter-Kopie Threads App des Facebook-Konzerns schnell mit zehn Millionen Nutzern

Der unter Elon Musk in die Krise geratene Kurznachrichtendienst Twitter hat Konkurrenz bekommen – die App Threads des Facebook-Konzern Meta. Die ging in der Nacht zum Donnerstag in mehr als 100 Ländern an den Start – allerdings vorerst nicht in der EU.