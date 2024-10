Handel: Nordfrost ruft Eiswürfel-Beutel zurück

1 Die Firma Nordfrost GmbH & Co. KG hat Eiswürfel-Beutel wegen möglicher Verunreinigung deutschlandweit zurückgerufen. Foto: Matthias Bein/dpa

Wegen möglicher Verunreinigung mit Plastikteilchen ruft die Firma Nordfrost zwei Eiswürfel-Produkte zurück.











Schortens - Die Firma Nordfrost GmbH & Co. KG hat Eiswürfel-Beutel wegen möglicher Verunreinigung mit Plastikteilchen deutschlandweit zurückgerufen. Betroffen sind die Produkte "Ice Cubes" im Zwei-Kilogramm-Beutel (Artikelnummer 48923) mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 21.05.2026 bis 12.08.2026 und Eiswürfel im Fünf-Kilogramm-Beutel (Artikelnummer 48954) vom 04.07.2026 bis 02.09.2026.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen Fremdkörper aus teils transparentem Hartplastik in unterschiedlichen Größen befinden, teilte das Unternehmen in Schortens im Landkreis Friesland in Niedersachsen mit. Das Eis wird unter anderem in Rewe-Supermärkten verkauft. Verbraucherinnen und Verbraucher könnten die Produkte auch ohne Vorlage des Kassenbons in den Märkten, in denen sie diese gekauft haben, erstattet bekommen.