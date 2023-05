4 Der Räumungsverkauf läuft. Foto: Torsten Ströbe/e

Das Stammhaus der Yeans Halle an der Tübinger Straße wird nach 46 Jahren im Juli zumachen. Schon vorher wird Butlers ausziehen. Warum?















Link kopiert

Alles muss raus! Am 15. Juli schließt die Yeans Halle an der Tübinger Straße 15. Das Stammhaus macht nach erlebnisreichen 46 Jahren zu. „Die Wirtschaftlichkeit von zwei großen Filialen in der gleichen Stadt ist bei der aktuellen Kaufzurückhaltung und gleichzeitig gestiegenen Kosten leider nicht mehr gegeben“, heißt es bei der Yeans Halle auf Nachfrage unserer Redaktion. „Wir fokussieren uns daher zukünftig auf unseren Yeans Halle Flagship-Store in der Königstraße 3.“ In der Tübinger Straße läuft der Räumungsverkauf. Nicht nur Jeans, sondern auch das gesamte Mobiliar stehen zum Verkauf.

Die 13 Mitarbeiter sollen alle in andere Filialen übernommen werden. Wer in die Räumlichkeiten an der Tübinger Straße ziehen wird, weiß man in der Yeans Halle nicht. Klar ist auf jeden Fall, dass das Unternehmen Butlers mit seinen Möbel und Wohnaccessoires, das sich ebenfalls in der Tübinger Straße 15 befindet, nicht noch mehr Fläche anmieten wird. Im Gegenteil.

Auch diese Filiale wird schließen – und zwar schon zum 31. Mai. „Der Mietvertrag läuft aus“, heißt es bei Butlers. „Alle Mitarbeitenden werden in den anderen beiden Filialen in Stuttgart weiterhin beschäftigt, außer sie scheiden auf eigenen Wunsch aus unserem Unternehmen aus.“