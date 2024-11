1 Die digitale CITYCARD kann ganz einfach online erworben und bei den teilnehmenden Geschäften via QR-Code eingelöst werden. Foto: Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH

Die Esslinger CITYCARD gibt es jetzt auch digital: Flexibel aufladbar, mit personalisierbarem Design und einfach per QR-Code einlösbar – ein Plus für lokale Geschäfte und Kunden.











Link kopiert

Viele Esslingerinnen und Esslinger kennen bereits die CITYCARD. Der beliebte Stadtgutschein, der in unterschiedlichen Esslinger Geschäften und Institutionen eingelöst werden kann, ist nun zusätzlich auch als digitaler Gutschein verfügbar und kann in einem Online-Shop erworben und verschenkt werden. Mit der Esslinger CITYCARD erhält man einen Gutschein, der vielseitig eingelöst werden kann und unterstützt zugleich die Geschäfte vor Ort.

Zur Hochzeit, zum Geburtstag oder zu Weihnachten

Bereits seit dem Jahr 2011 ist die Esslinger CITYCARD auf dem Markt. Der Gutschein im Scheckkartenformat hat einen Wert von zehn Euro und kann bei über 110 Betrieben im Esslinger Stadtgebiet eingelöst werden. Ob zum Geburtstag, zur Hochzeit oder zu Weihnachten – der Stadtgutschein bietet die Möglichkeit, dass die Beschenkten aus vielfältigen Einlösemöglichkeiten wählen können. So kann der Gutschein etwa bei Bekleidungs- und Schuhgeschäften, Buchhandlungen, Haushaltswarengeschäften und beim Friseur eingelöst werden. Gleichzeitig wird der Umsatz an die örtlichen Betriebe gebunden und diese gestärkt – eine Win-Win-Situation.

Um mit dem Wandel der Zeit zu gehen und dem Kundenwunsch nach einer digitalen und flexibleren Gutscheinlösung nachzukommen, führt die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH nun auch zusätzlich zur analogen Gutscheinkarte eine digitale CITYCARD ein.

Die digitale CITYCARD bietet mehr Flexibilität

Die digitale Variante der CITYCARD kann ab sofort in einem Online-Shop rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche erworben werden. Neben dem vereinfachten Kaufprozess bietet der Online-Gutschein weitere Möglichkeiten. Im Gutscheinshop stehen unterschiedliche Gutscheindesigns zu Auswahl. Hat man einen Gutschein ausgewählt, so kann man diesen mit einem beliebigen Wert zwischen zehn und 150 Euro aufladen und auch mit einer eigenen Grußbotschaft versehen. Den Gutschein kann man im Onlineshop mit PayPal oder Kreditkarte bezahlen und entweder direkt verschenken, sich erst einmal selbst zuschicken oder zu einem geplanten Termin versenden lassen.

Die digitale CITYCARD wird in den Esslinger Geschäften über einen QR-Code eingelöst. Hierbei ist es egal, ob der QR-Code an der Kasse aus der Zusendungsmail, als Print@Home-Gutschein oder in der Gutscheinapp „CityGutschein“ (für Android und iOS erhältlich) vorgezeigt wird. Der größte Vorteil im Vergleich zur haptischen Zehn-Euro-Karte, die immer am Stück eingelöst werden muss, ist, dass Teilbeträge auf dem QR-Code verbleiben. Der digitale Gutschein kann damit nach Belieben gestückelt werden kann.

Die Anzahl der Annahmestellen wächst

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es bei der digitalen Variante noch. Während die analoge Zehn-Euro-CITYCARD aktuell bei über 110 Annahmestellen eingelöst werden kann, sind noch nicht alle beteiligten Geschäfte an den digitalen Gutschein angebunden. Aktuell kann die digitale CITYCARD jedoch bereits bei über 35 Esslinger Geschäften eingelöst werden und die Anzahl wächst weiter.

Info: Einen tagesaktuellen Überblick über die Annahmestellen (analog & digital) sowie alle Informationen zum Esslinger Stadtgutschein gibt es auf der Webseite von Stadtmarketing Esslingen.