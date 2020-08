Schwerer Unfall in Ostfildern 16-Jähriger Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Straßenbahn

Am Dienstagnachmittag wurde in Ostfildern ein 16-jähriger Pedelec-Fahrer an einem Übergang von einer Stadtbahn erfasst. Der Jugendliche wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen und verstarb noch am Dienstagabend. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.