Handballturnier in Altensteig: Frisch Auf Göppingen besiegt TVB Stuttgart im Finale hauchdünn

6 Frisch Auf Göppingen bejubelt die Titelverteidigung beim Turnier in Altensteig. Foto: IMAGO/Eibner

Beim Handballturnier in Altensteig setzt sich Frisch Auf Göppingen im Endspiel gegen den TVB Stuttgart mit 21:20 durch – ein Sieg mit einem Wermutstropfen.











Es war eine Standortbestimmung – und es war ein Härtetest. Frisch Auf Göppingen hat ihn am besten von allen Teilnehmern bestanden und seinen Titel beim Handballturnier in Altensteig verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke besiegte am Sonntag in einem Finale auf Augenhöhe den württembergischen Bundesligakonkurrenten TVB Stuttgart knapp mit 21:20 (13:13). „Man hat gemerkt, dass bei beiden Teams nach anstrengenden Tagen die Luft in den letzten Minuten komplett draußen war. Wir haben es dann nicht mehr geschafft, gute Sachen zu kreieren. So verliert man dann so ein Spiel mit einem Tor“, sagte TVB-Coach Misha Kaufmann. „Das waren wichtige Tage. Es hat sich bei uns viel weiterentwickelt, aber wir müssen auch noch an manchen Dingen arbeiten“, ergänzte Linkshänder Kai Häfner.