Routinier Dennis Prinz macht beim 33:29-Sieg in der der Handball-Kreisliga A beim TSV Köngen II den Deckel drauf. Heli II verliert bei Wolfschlugen II.















In der Handball-Bezirksliga schlug sich der TV Altbach mit 24:25 achtbar gegen Tabellenführer HSG Ebersbach/Bünzwangen, die SG Hegensberg/Liebersbronn II holte beim TSV Wolfschlugen II ihren dritten Saisonsieg. In der Bezirksklasse siegten die drei Teams der Spitzengruppe und setzten sich damit weiter vom restlichen Feld ab. In der Kreisliga A feierte der TSV Deizisau II einen Erfolg im Spitzenspiel beim TSV Köngen II und marschiert nach dem neunten Sieg in Folge weiter in Richtung Meisterschaft. In der Frauen-Landesliga hat sich die SG Hegensberg/Liebersbronn mit ihrem zweiten Sieg in diesem jungen Jahr und einem nun ausgeglichenen Punkteverhältnis auf Rang fünf vorgeschoben.