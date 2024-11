Handballprofi Sebastian Heymann: „Dieses Spiel hat etwas von einem kleinen Neuanfang“

1 Der langjährige Frisch-Auf-Spieler Sebastian Heymann ist gut bei den Rhein-Neckar Löwen angekommen. Foto: IMAGO/foto2press/IMAGO/Oliver Zimmermann

Es ist der erste Auftritt der deutschen Handballer nach Olympia. Der Ex-Göppinger Sebastian Heymann spricht vor dem Duell mit der Schweiz in seinem neuen Wohnzimmer in Mannheim über Revanchegelüste, zwei neue DHB-Funktionäre und seinen Vereinswechsel.











Die deutsche Handball-Nationalmannschaft spielt in der Qualifikation für die EM 2026 in der Dänemark, Schweden und Norwegen am 7. November (18.30 Uhr/livestream sportschau.de) in Mannheim gegen die Schweiz und am 10. November (15.10 Uhr/ARD) in der Türkei. Der Ex-Göppinger Sebastian Heymann von den Rhein-Neckar Löwen gibt Einblicke.