1 Ostfildern grüßt schon wieder von der Spitze – mit dem langjährigen Bundesligaprofi Manuel Späth (Nummer 9) im Team. Foto: /Foto: Herbert Rudel

Der TSV Wolfschlugen und die HSG Ostfildern haben den Sprung nach oben, der TSV Neuhausen und andere Teams den Klassenverbleib geschafft. Zum Jahreswechsel richten gleich vier Teams den Blick eine Liga höher – inklusive schon wieder der HSG.















Link kopiert

Würde die Handball-Saison dem Kalenderjahr folgen, dann hätte die Region Esslingen in Zukunft in den Spielklassen von der Landesliga aufwärts gleich vier Mannschaften, die den Aufstieg bejubeln dürften. Und auch in den Ligen darunter sähe es nicht schlecht aus, wobei sich da ja naturgemäß mehr regionale Teams innerhalb des Tableaus und damit auch an deren Spitze tummeln. Nun ist jedoch erst Saison-Halbzeit und zwischen Aufstiegs-Wunsch und Aufstiegs-Feier liegen noch einige Spiele und damit Mühen. Dennoch kann festgehalten werden: 2022 war insgesamt ein erfolgreiches Handballjahr aus regionaler Sicht und 2023 könnte ebenfalls ein sehr gutes werden.