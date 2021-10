1 Die Hornets haben noch immer mit den Coronafällen im Team zu kämpfen. Foto: dpa

Die Drittliga-Handballerinnen des TV Nellingen haben bei Frisch Auf Göppingen II mit 26:34 verloren. Ein Knackpunkt lag in der Abwehr.















Göppingen - Es war eine sehr deutliche Niederlage, die die Handballerinnen des Drittligisten TV Nellingen am Mittwochabend in der EWS-Arena einstecken mussten. Im Nachholspiel gegen Frisch Auf Göppingen II verloren die Hornets mit 26:34 (14:16). „In unserer aktuellen Verfassung konnten wir nicht dagegenhalten“, sagte Veronika Goldammer, die Trainerin des TVN.

Schon vor dem Spiel war klar, dass es sehr schwer werden würde. Grund hierfür ist vor allem die angespannte Personalsituation der Hornets. Noch immer spüren sie die Folgen der Coronafälle, die im Team aufgetreten sind: Vier Spielerinnen waren betroffen, drei von ihnen waren auch am Mittwoch noch nicht einsatzbereit. Und die eine, die in Göppingen zwischenzeitlich spielte, war bei weitem noch nicht in alter Form. So halfen einige Spielerinnen aus dem zweiten Team aus, das in der Württembergliga aufläuft.

Zwischenzeitlich starke Moral

Gegen Frisch Auf II sei die Abwehr ein großes Problem gewesen, sagte Goldammer. „Wir haben die Zweikämpfe einfach nicht gewonnen.“ Das Gleiche auch im Angriff, den Nellingerinnen gelang es einfach nicht, Lücken in der Göppinger Defensive zu reißen. Nach der 2:0-Führung des TVN gleich zu Beginn, nahmen die Gastgeberinnen das Heft in die Hand. Göppingen zog mit sechs Toren davon, Goldammer stellte daraufhin die Defensive anders auf, was zunächst auch Wirkung zeigte. Tor um Tor schlossen die Hornets auf, sodass es zur Pause 14:16 stand.

„Die Moral bei minus sechs muss ich hervorheben“, sagte die TVN-Trainerin. Doch in der zweiten Hälfte wurden die Sieghoffnungen schnell wieder begraben. Denn im Rückraum und in der Abwehr zeigte Göppingen seine Qualitäten, bei Nellingen machten sich dagegen Unsicherheit und die fehlenden Spielerinnen bemerkbar. „Diese Partie müssen wir jetzt abhaken und auf die kommenden vier Spiele schauen“, erklärte Goldammer. „Da müssen wir punkten, um den Klassenverbleib zu erreichen.“ Nach vier Spieltagen steht der TV Nellingen im Mittelfeld der Tabelle auf Rang sechs.

TV Nellingen: Eble, Hoke, Lindnau; Laux (1), Tenzer, Luft (2), Leukert (5), Baur (6), Kindermann (1), Teixeira da Silva (4), Hojczyk (4), Distel, Amor, Effinger (3), Weiß.