Esslingen - Die Handballer des TSV Wolfschlugen II feierten ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel und sind damit in der Bezirksliga vorne dabei. Der TV Altbach kassierte dagegen die zweite Niederlage in Folge. In der Bezirksklasse gewann die zweite Mannschaft der SG Hegensberg/Liebersbronn überraschend deutlich das Derby gegen den TV Reichenbach, während das Derby der Kreisliga A in Deizisau einen knappen Sieger im Duell mit Denkendorf sah.