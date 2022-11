In der Handball-Landesliga müssen die Frauen des TV Reichenbach und der SG Hegensberg/Liebersbronn diesmal mit Niederlagen leben.















Nach ihren Siegen am Wochenende zuvor gab es für die Landesliga-Handballerinnen aus dem Esslinger Raum dieses Mal Niederlagen. Während bei den Männern das Team Esslingen ja sein Verbandsliga-Heimspiel gegen Köngen verlor, festigte die Team-Zweite mit einem Erfolg ihre Tabellenführung in der Bezirksklasse. Das Team III ist in der Kreisliga A weiterhin ohne Punkte. In der Bezirksliga bleibt der TV Altbach zuhause ungeschlagen.