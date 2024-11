Handball-Zusammenfassung: TSV Köngen zittert, aber gewinnt

1 Erst viel Einsatz und ein bisschen Glück, dann Jubel: TSV Köngen. Foto: /oh

Spitzenreiter TSV Köngen tut sich in der Handball-Landesliga schwer, gewinnt aber im Ermstal. Der TV Plochingen II siegt im Bezirksliga-Derby.











Wenn man in den Handballklassen der Landesliga abwärts nach den Teams aus der Region sucht, kann man ruhig von oben anfangen und wird schnell fündig. Einige der Top-Teams mussten – oder durften – am Wochenende jedoch zuschauen, wie der TSV Neuhausen II in der Bezirksoberliga, der so Kraft sammeln konnte für das anstehende Spitzenspiel gegen die SG Owen/Lenningen, oder der HC Wernau eine Liga drunter. In der Landesliga feierten die starken Männer des TSV Köngen und die ebenso überzeugenden Neuhausener Frauen jeweils einen Sieg, für den sie einiges investieren mussten.