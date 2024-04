Handball – Zusammenfassung: TSV Denkendorf II steht kurz vor dem Aufstieg

Nach dem 42:33-Erfolg gegen den TV Plochingen II fehlt dem TSV Denkendorf II nur noch ein Punkt zum Aufstieg in die Handball-Bezirksliga.











In der Handball-Bezirksliga überholte der TSV Wolfschlugen II in der Tabelle nach dem Derbysieg die HSG Ostfildern II. Und auch in der Bezirksklasse gab es einen Positionswechsel: Der Fünfte TV Reichenbach II und der TSV Deizisau II (Platz sechs) tauschten die Plätze, beide haben mit 20:20 Punkten jetzt ein ausgeglichenes Punkteverhältnis, aber der TVR hat wegen dem direkten Vergleich die Nase knapp vorne. Derweil fehlt dem TSV Denkendorf II lediglich einen Punkt, um den Aufstieg zu feiern. Auch in der Kreisliga A bleibt das Duell um den Titel spannend. Der SV Vaihingen und der HC Wernau gehen punktgleich in die letzten zwei Spiele.