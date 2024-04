Handball – Zusammenfassung: TSV Denkendorf II macht den Aufstieg klar

1 TSV Denkendorf II siegt in der Bezirksklasse beim TSV Grabenstetten II mit 24:18. Foto: oh

Die Denkendorfer treten in der kommenden Saison in der Handball-Bezirksliga an. Freude und Enttäuschung beim HC Wernau.











Link kopiert

Nach der vergangenen Saison hatte man beim HC Wernau doppelten Grund zum Feiern: Die Handball-Frauen stiegen in die Landesliga auf und die Männer in die Kreisliga A. Für die Frauen erwies sich die Landesliga dann doch als zu heißes Pflaster. Einen Spieltag vor Schluss stehen sie mit 14 Niederlagen in 17 Spielen ohne Hoffnung auf dem vorletzten Platz am Tabellenende, während es für die Männer weiter nach oben geht. Für diese war auch die Kreisliga A nur eine Durchgangsstation auf dem Marsch in die Bezirksklasse. Noch eine Stufe höher geht es nun für den TSV Denkendorf II, der den entscheidenden Schritt zum Aufstieg in die Bezirksliga machte.