Handball-Zusammenfassung: Spieltag der starken Torhüter

1 Hält und feuert die Abwehr an: Denkendorfs Hardy Neubert. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV Denkendorf II gewinnt das „Endspiel“ um Platz zwei. Der TV Plochingen II sorgt für eine große Überraschung.











Link kopiert

In der Handball-Bezirksliga gab es knappe Heimniederlagen für die zweiten Mannschaften des TSV Wolfschlugen und der HSG Ostfildern, während der TV Altbach ebenfalls zuhause eine 12:26-Klatsche gegen HT Uhingen-Holzhausen kassierte. In der Bezirksklasse besiegte der TSV Denkendorf II im Verfolgerduell den TSV Neckartenzlingen deutlich mit 29:24 und rückte sogar näher an Tabellenführer tus Stuttgart heran, der beim 25:29 gegen den TV Plochingen II eine Heimniederlage kassierte und dabei seine ersten Punkte in eigener Halle abgab.