1 Verstärkung von oben für Heli II: Marcel ­Planitz. Foto: /Herbert Rudel

In der Handball-Bezirksliga bewahrt sich die SG II die Chance auf den Klassenverbleib, in der Bezirksklasse steigt das die Filder-Team auf.















Link kopiert

In einem Herzschlag-Finale setzten sich die Bezirksliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn beim tus Stuttgart knapp mit 30:29 durch. Den letzten Tabellenplatz in der Schlusstabelle hat die SG damit definitiv vermieden. Ob es noch zum drittletzten Platz reicht, oder ob der vorletzte zum Klassenverbleib berechtigt, wird sich erst am letzten Spieltag entscheiden. In der Bezirksklasse steht derweil im TSV Neuhausen II der zweite Aufsteiger neben der HSG Ostfildern II fest. Das Team Esslingen II hatte zuvor schon seine letzte kleine Chance mit einer Niederlage bei der HSG Owen/Lenningen II verspielt. Neuhausen selbst gewann dann deutlich bei Schlusslicht TV Reichenbach II.