Handball-Zusammenfassung: Jetzt erst einmal nach Malle

1 Trainer Max Liegat und die HCW-Frauen verabschieden sich aus der Landesliga. Foto: /Robin Rudel

In der Handball-Bezirksliga gab es am letzten Spieltag ganz knappe Entscheidungen – mit jeweils gutem Ende für die Vertreter aus dem Raum Esslingen: die SG Hegensberg/Liebersbronn II holte gegen Meister und Aufsteiger TSV Zizishausen beim 32:32 in letzter Sekunde einen Punkt und der TSV Neuhausen II erzielte beim TB Neuffen kurz vor der Schlusssirene den Siegtreffer zum 30:29.