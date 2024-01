1 TV Altbach: Sieben Tore von Nikolai Wagner, aber wieder kein Sieg. Foto: /Herbert Rudel

Schlusslicht TVA kassiert im Derby der Handball-Bezirksliga die nächste Niederlage. Denkendorf II besiegt Deizisau I











Link kopiert

In der Handball-Bezirksliga startete Schlusslicht TV Altbach mit der elften Saisonniederlage in die Rückrunde. In der Bezirksklasse feierte der TSV Denkendorf II einen Derbyerfolg beim TSV Deizisau II und in der Kreisliga A gelang Aufsteiger HC Wernau der achte Sieg im zehnten Saisonspiel und bleibt damit dem spielfreien Spitzenreiter SV Vaihingen auf den Fersen.