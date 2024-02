Handball-Zusammenfassung: Hegensberg/Liebersbronn gibt sich keine Blöße

1 Heli-Spielerin Stephanie Frick trifft zur 5:3-Führung. Foto: /Robin Rudel

Der TV Altbach verliert beim TB Neuffen in der Bezirksliga mit 26:34. In der Landesliga stehen die Heli-Handballerinnen weiter an der Spitze.











In der Handball-Bezirksliga hat der TV Altbach das Kellerduell beim TB Neuffen deutlich mit 26:34 verloren und ist dadurch dem drohenden Abstieg ein Stück näher gerückt. Die Altbacher liegen dadurch nicht nur zwei Pluspunkte und vier Minuspunkte hinter dem Konkurrenten, sondern haben auch den direkten Vergleich klar verloren. In der Bezirksklasse gab der Zweitplatzierte TSV Denkendorf II in eigener Halle seine ersten Punkte ab. Der Siegtreffer der TG Nürtingen fiel dabei erst in der allerletzten Sekunde.