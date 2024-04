1 Der HC Wernau gewinnt in der Kreisliga A gegen die HSG Ermstal II mit 35:30. Foto: oh

Die Wernauer Handballer feiern den Kreisliga-A-Durchmarsch und der TSV Deizisau II erlebt eine „wilde Achterbahnfahrt“ in der Bezirksklasse.











In der Kreisliga A blieben die Handballer des HC Wernau in der Erfolgsspur, gewannen mit 35:30 gegen die HSG Ermstal II und machten somit den Aufstieg in die Bezirksklasse fix. In der Bezirksliga entschied der TSV Neuhausen II das Derby gegen die HSG Ostfildern II deutlich mit 33:20 für sich.