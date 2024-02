Handball-Zusammenfassung: Erster Saisonsieg des TV Altbach – und gleich deutlich

1 Altbachs Ivan Miletic erzielt gegen Leinfelden-Echterdingen acht Tore. Foto: /Herbert Rudel

Handball-Bezirksligist TV Altbach gewinnt mit 32:22 gegen die HSG Leinfelden-Echterdingen. Auch der TV Reichenbach II überrascht.











Link kopiert

Teilweise recht überraschende Ergebnisse brachte das Handballwochenende im Bezirk Esslingen-Teck. Am allerwenigsten hatte man wohl in der Bezirksklasse den Sieg des Tabellenneunten TV Reichenbach II gegen den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter tus Stuttgart erwartet. Und der erste Saisonsieg des TV Altbach in der Bezirksliga gegen die HSG Leinfelden-Echterdingen war zumindest von seiner Höhe her fast sensationell.