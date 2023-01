1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

„Es gibt nirgendwo so gute Voraussetzungen, um den Weg in den Profihandball zu schaffen, wie hier in der Region.“ Das sagt Manuel Späth, und er muss es wissen. Der Kreisläufer hat viele Jahre in Göppingen sowie Stuttgart in der Bundesliga gespielt und stammt aus Ostfildern, wo er nach dem Ende seiner Profikarriere wieder in der Württembergliga aufläuft. Zudem engagiert er sich bei der JANO Filder, der Nachwuchskooperation des TSV Neuhausen und der HSG Ostfildern, als Leistungssportkoordinator für die A-Jugend. Klar, dass Späth voll hinter der neuen Kooperation zwischen der JANO und seinem Ex-Club Frisch Auf Göppingen steht.

Mit der Zusammenarbeit möchten Frisch Auf und die JANO „die Jugend- und Anschlussförderung im männlichen Nachwuchsbereich auf absolutes Top-Niveau bringen und es dadurch schaffen, möglichst viele Talente im heimatnahen Umfeld zu Bundesligaspielern zu entwickeln“, wie die Göppinger mitteilen. Damit wollen sie „die bereits bestehende Zusammenarbeit mit regionalen Vereinen wie dem TV Plochingen oder Heilbronn-Horkheim fortsetzen“.

Göppingen am Mittwoch in Neuhausen

Für die JANO ist es der nächste Schritt: War bisher die Frage, ob die Handballer nach der Jugend beim derzeitigen Drittligisten Neuhausen oder beim Württembergliga-Spitzenreiter Ostfildern integriert werden, sollen in Zukunft die Talente sowohl von den Fildern als auch aus Göppingen über die dritt- und vierthöchste Spielklasse an die Bundesliga herangeführt werden – zumindest diejenigen, die es schaffen. Derzeit haben Frisch Auf und JANO zusammen mehr als 30 Spieler in Bundes- und Landeskadern.

„Ich glaube, dass wir mit der nun startenden Kooperation neue Maßstäbe in der Ausbildung setzen können“, ist Christian Schöne, der sportliche Leiter und Chef des Nachwuchscenters von Frisch Auf laut der Mitteilung überzeugt. JANO-Sportvorstand Markus Scherbaum erklärt: „Christian Schönes Vision hat mich voll überzeugt, und wir werden sicher auf beiden Seiten von dieser Kooperation stark profitieren.“ Die beiden Funktionäre treffen sich am Mittwoch wieder: Um 20 Uhr tritt das Göppinger Bundesligateam zu einen ein Testspiel in Neuhausen an, davor um 18 Uhr die D-Jugend-Teams – trainiert von Schöne und Scherbaum.